В Забайкалье начались перебои с газом

В Забайкальском крае закончились запасы газа и начались перебои с поставкой топлива, сообщает «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу «Читаоблгаза».

«Действительно, у нас сейчас задержки поставок газа. Связано это с железной дорогой. Работаем с колес. Приходит газ в регион, мы сразу его развозим. Запаса газа в Забайкалье сейчас нет», — рассказал представитель организации.

Он пояснил, что сейчас «Читаоблгаз» работает в убыток: начиная с апреля, закупочная цена на газ выросла почти в два раза.

В редакцию «Ленты.ру» также обратились сами жители города. По их словам, уже несколько дней в многоквартирных домах отсутствует газ: поставщик отвечает, что «газа нет и не предвидится», и советует купить электроплиты. «Неизвестно, когда будут возобновлены поставки. На дверях подъездов висят объявления, что газоснабжение домов приостановлено. Ситуация напоминает 90-е», — говорится в письме.

По данным «Читы.ру», аналогичная ситуация сложилась в Иркутске, Ангарске и Бурятии. Отмечается, что проблему решает краевое министерство территориального развития.

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