Итальянцы спрогнозировали сложную жизнь без российского газа

Если в Италию не будет поступать российский газ, то запасов топлива страны хватит почти на 15 дней. К такому выводу пришли журналисты газеты La Stampa.

Как отмечает издание, если поставки перекроют более чем на две недели, то в стране запустят экстренный план, согласно которому для промышленных потребителей и электростанций газ будет распределяться по талонам.

В итальянском импорте газа доля России занимает около 37-38 процентов.

12 декабря в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на крупнейшей газораспределительной станции в Баумгартене (Австрия) начались перебои в поставках топлива потребителям. Помимо Италии, без российского газа остались Венгрия и Словения. В Италии введен режим чрезвычайного положения. По словам представителей местных властей, поставки топлива итальянским потребителям были обеспечены за счет запасов, находящихся в подземных хранилищах.

В Австрийском полиции утверждают, что причиной взрыва стала техническая неисправность. В аварии погиб один человек, травмы и ожоги получили от 18 до 60 сотрудников предприятия.

Центрально-европейский хаб в Баумгартене входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе и является международной площадкой для торговли этим видом топлива.

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