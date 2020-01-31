КамАЗ приготовился к лишениям из-за смертельного китайского вируса

КамАЗ приготовился сокращать производство из-за смертельного китайского коронавируса. О лишениях, которые компания может понести начиная с марта, говорится в сообщении на сайте компании.

В нем говорится о штабе оперативного реагирования на «возникающие вызовы», который возглавил гендиректор КамАЗа Сергей Когогин. «В рамках этого штаба при необходимости должны быть произведены корректировки модельного ряда для производства, проведена превентивная работа с поставщиками комплектующих и поиск альтернативных производителей, в случае если поставщик не будет готов выполнить контрактные обязательства», — отмечается в релизе.

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Большая часть используемых в производстве комплектующих задействует детали из Китая. КамАЗ полностью обеспечен запасами на февраль, однако в марте могут возникнуть проблемы — в том случае, если власти введут какие-либо ограничения.

По состоянию на 31 января новым коронавирусом по всему миру заразилось более 7,8 тысячи человек. Количество умерших превысило 210 человек, 178 полностью излечились.

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