Актриса из «Людей Икс» попозировала в прозрачной блузке на голое тело

Популярная американская актриса и певица Зои Кравиц, которая снялась в киноленте «Люди Икс: Первый класс», попозировала в съемке новой коллекции французского модного бренда Yves Saint Laurent. Снимки опубликовал HypeBae.

На одном из кадров серии Кравиц запечатлена в блузке черного цвета из прозрачной ткани, надетой на голое тело и дополненной крупными бисерными нашивками золотистых оттенков. На актрисе также надеты крупные серьги в виде шаров, ее волосы заплетены в мелкие африканские косички.

Фото: Saint Laurent

Отмечается, что автором фотосерии стал немецкий модный фотограф Юрген Теллер (Juergen Teller), а художественным руководителем — бельгийский модельер и креативный директор бренда Энтони Ваккарелло (Anthony Vaccarello).

9 января Кравиц снялась полностью голой для обложки модного журнала Elle. На одном из снимков девушка позирует обнаженной, скрестив ноги и руки таким образом, что они закрывают ее грудь и область бикини.

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