Названа причина разводов среди молодых россиян

Молодые семьи в России распадаются из-за несерьезного отношения к браку, заявила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт пояснила, что инфантильность и отсутствие обязательств за семью являются новыми причинами для разводов. Давними поводами Егорова назвала финансовое положение, завышенные ожидания от супруга в карьерном росте и перспективах семьи. Кроме того, сильно влияет на успешность брака жилищный вопрос.

По словам эксперта, для российских пар весьма характерно нежелание идти на компромиссы в семейной жизни, а также вмешательство со стороны родственников.

В прошлом году в России было зарегистрировано 843 тысячи браков и 472 тысячи разводов. При этом, по данным Росстата, количество разводов в стране в 2019 году снизилось на 12,7 процента по сравнению с 2018-м.

В мае прошлого года в Госдуме предложили бороться с разводами при помощи курса этики и психологии семейной жизни в школах. Отмечалось, что количество зарегистрированных разводов в России требует особого внимания, в связи с чем нужно повышать ответственность россиян, начиная со школы. В Госдуме подчеркнули, что молодые семьи нуждаются в создании качественных условий жизни, включая собственное жилье и достойную зарплату.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



