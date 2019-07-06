Названы регионы России с наибольшим числом разводов

Сахалинская область стала лидером по числу зарегистрированных разводов — 5,1 на 1 тысячу человек населения. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата за первый квартал 2019 года.

По данным канала, на втором месте рейтинга оказалась Карелия с показателем 4,6 развода на тысячу человек. Далее идут Ненецкий автономный округ (4,5), Мурманская (4,3) и Белгородская (4,3) области. Наименьшее число разводов зарегистрировано в Чечне (0,6), Ингушетии (0,8), Дагестане (1,1), Северной Осетии (1,8) и Кабардино-Балкарии (1,9).

По мнению главы наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, небольшое число разводов на Кавказе объясняется религиозными и национальными традициями региона. На севере люди разводятся чаще из-за интенсивной молодежной миграции, считает эксперт. «В Сахалинской области, в частности в связи с началом вступления в действие больших нефтегазовых проектов, за последние десять лет большой приток миграции. Отсюда большое число людей в миграционно-поточном состоянии, где и браков больше, и разводов больше, и даже детей больше», — сказал Крупнов.

В целом по стране число расторгнутых браков уменьшилось. Так, за первые четыре месяца 2019 года было зарегистрировано 184,2 тысячи разводов, что на 53,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В конце прошлого года «Левада-центр» провел исследование, согласно которому каждый второй россиянин считает нормальным обыкновенное сожительство без росписи в ЗАГСе (47 процентов). Предосудительно к гражданскому браку относится чуть больше трети (36 процентов) респондентов. Каждый десятый участник опроса затруднился ответить на этот вопрос об отношении к разводу.

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