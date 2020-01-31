На Украине потребовали запретить «Слугу народа»

Окружной административный суд Киева получил иск к Министерству юстиции с требованием запретить деятельность партии «Слуга народа». Об этом сообщают «Українськi Новини».

Издание не уточняет личность истца и причины, по которым он считает необходимым запрет деятельности партии. В данный момент суд решает вопрос открытия производства по этому делу.

Также истец требует от суда проверить законность бездействия Министерства юстиции страны в отношении «Слуги народа». По его мнению, ведомство не выполняет положенный по закону контроль за соблюдением «Слугой народа» собственного устава и выполнения украинского законодательства, регулирующего деятельность политических партий.

Ранее стало известно, что музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Иск о защите чести и достоинства предъявлен не только Зеленскому, но также главе МВД Арсену Авакову, первому замглавы Национальной полиции Евгению Ковалю и генпрокурору Руслану Рябошапке. Предполагаемый убийца Шеремета считает, что они нарушили закрепленный в конституции принцип презумпции невиновности.

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