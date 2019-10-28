Украинская оппозиция обвинила власть в установлении «националистической диктатуры»

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала незамедлительно отменить закон о декоммунизации и реабилитировать всех граждан, осужденных по статьям о запрете использовать советскую символику. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политической силы.

«Партия с самого начала выступала против принятия этого закона как противоречащего Конституции и исторической памяти украинского народа. Этот закон — орудие националистической диктатуры, который политизирует историю, делает невозможным трезво и объективно оценивать прошлое», — говорится в заявлении.

Оппозиция высказала возмущение решением украинского суда, который накануне признал виновным жителя Кривого Рога за ношение футболки с гербом СССР. «Вот уже полгода как в стране сменилась власть, но репрессивная машина, выстроенная националистическим режимом [экс-президента Украины Петра] Порошенко, продолжает действовать», — отмечают в политсиле.

Материалы по теме Бес советского Чем Украина оплатит борьбу Верховной Рады с тоталитарным прошлым

Там также отметили, что ни одно решение по «героизации пособников фашизма» не отменено, а руководители государства «открыто посещают концерты откровенно нацистских групп». Это показывает, что команда президента Владимира Зеленского окончательно превращается в «идейных последователей своих националистических предшественников», считают в партии.

Ранее стало известно, что суд в Кривом Роге признал украинца виновным в нарушении запрета на использование «символики коммунистического тоталитарного режима» — он носил футболку с гербом СССР. Мужчине назначили наказание в виде одного года ограничения свободы, которое заменили испытательным сроком.

С мая 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов. Документ запрещает изготовление и публичное использование символики, в частности изображения советских флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской и других советских республик. Памятники участникам Второй мировой войны под действие закона не подпадают.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



