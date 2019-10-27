Украинца осудили за футболку с гербом СССР

Суд в Кривом Роге признал украинца виновным в нарушении запрета на использование «символики коммунистического тоталитарного режима» — он носил футболку с гербом СССР. Об этом в воскресенье, 27 октября, со ссылкой на решение суда сообщает издание «Главком».

Как отмечается в сообщении, в минувшем июне обвиняемый появился в футболке с гербом СССР у торгового центра в Кривом Роге.

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Перед судом мужчина признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. По решению суда он обязан отмечаться в уполномоченных органах, сообщать о смене места жительства и не выезжать за пределы Украины без предварительного согласования.

С мая 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов. Документ запрещает изготовление и публичное использование символики, в частности изображения советских флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской и других советских республик. Памятники участникам Второй мировой войны под действие закона не подпадают.

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