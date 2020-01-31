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Российские студенты посетили зимнюю атомную школу

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Российские студенты, участвующие в олимпиаде «Я — профессионал», посетили зимнюю атомную школу в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе АНО «Россия — страна возможностей», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Школу, проводящуюся совместно «Росатомом» и НИЯУ МИФИ, посетили 184 участника олимпиады. Мероприятия проходили с 28 по 31 января, со студентами пообщались ведущие эксперты атомной отрасли, также учащиеся побывали в научных центрах и лабораториях.

«За время нашего сотрудничества с "Росатомом", которое продолжается уже третий год, эксперты компании помогают не только в подготовке олимпиадных заданий, но и организовывают профильные зимние школы», — рассказала руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

По ее словам, подобные инициативы позволяют студентам получить гигантский опыт, познакомиться друг с другом, а также узнать поближе будущую профессию и обзавестись профессиональными связями.

«Когда вам легко — вы не растете, а стоите на месте и не развиваетесь. Всегда должно быть напряжение. Когда вам больно, значит, вы круто растете. Без усилий и выхода из зоны комфорта не будет результата», — напутствовала студентов директор по персоналу «Росатома» Татьяна Терентьева.

Зимние школы олимпиады — это образовательные форумы, на которые приглашаются участники олимпиады, успешно прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем. В этом году организаторы проведут 18 школ в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Тюмени и Томске. В рамках школ ведущие эксперты в различных профессиональных областях проводят лекции, мастер-классы и деловые игры.

В январе-феврале пройдет заключительный очный этап олимпиады «Я — профессионал». Победители состязаний будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

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