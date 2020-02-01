Порье согласился на поединок ради благотворительности и испугался за здоровье

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье проведет схватку с соотечественником Гэри Тононом по правилам грэпплинга на турнире Substars. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Бедные мои ноги!», — написал Порье, приложив промопостер поединка. Беспокойство американца о здоровье разделили и его подписчики. В частности, The Joker выразил надежду, что американцу удастся выйти здоровым из схватки с Тононом. Javier Meds попросил Порье изменить решение и отказаться от противостояния, напомнив о травме другого бойца MMA Каба Свэнсона. Последний принял участие в турнире по грэпплингу и получил травму ноги.

Порье также заявил, что гонорар за поединок будет отправлен в благотворительный фонд. Поединок с Тононом пройдет 21 февраля.

Последний поединок в MMA Порье провел в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в сентябре 2019-го. Он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону организации в легком весе.

Тонон трижды становился победителем элитного турнира EBI Invitational. В грэпплинге на его счету 48 побед болевыми или удушающими приемами. Наибольшее количество раз Тонон принуждал соперника к сдаче при помощи скрутки пятки (26 раз). Американец также успешно выступает и в MMA. На счету 28-летнего бойца серия из пяти побед. Свой последний поединок он также сумел закончить досрочно, применив скрутку пятки.

Скрутка пятки запрещена на турнирах, проходящих под эгидой Международной федерации бразильского джиу-джитсу (IBJJF). Прием считается опасным для здоровья спортсменов.

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