Евросоюз изменил правила получения виз. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Теперь подавать на визу можно за полгода до начала поездки: раньше срок был ограничен тремя месяцами. Подать документы можно будет в стране проживания, в том числе в электронной форме. Однако раз в 59 месяцев необходимо это делать лично, чтобы в консульском отделе или визовом бюро могли получить отпечатки пальцев.

Евросоюз также упростил условия для многократного получения документов: людям с положительной визовой историей (отсутствием нарушений при въезде в страны Евросоюза) можно будет постепенно увеличивать срок действия визы от одного года до пяти лет. Максимальный срок рассмотрения заявлений не изменился, он составит 15 дней. При этом в отдельных случаях срок может увеличиваться до 45 дней.

Отмечается, что положения будут действовать для всех 105 третьих стран, граждане которых нуждаются в визе для въезда в ЕС. Для жителей государств, для которых в объединении предусмотрен безвизовый режим, ничего не изменится.

Новые положения должны препятствовать нелегальной миграции: Еврокомиссия будет наблюдать за тем, насколько эффективно третьи страны сотрудничают с ЕС. Речь идет о реадмиссии — возвращении на родину граждан, подлежащих депортации из объединения.

Помимо этого, новые правила нацелены на то, чтобы облегчить получение виз для тех, кто едет в страны ЕС с туристической, торговой или деловой целью.

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