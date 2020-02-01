Киргизия возмутилась визовыми санкциями со стороны США

Министерство иностранных дел Киргизии возмутилось решением США ввести визовые санкции в отношении страны, которые заключаются в запрете выдачи иммиграционных виз для граждан республики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Такое решение президента США Дональда Трампа, подчеркнули киргизские дипломаты, нанесет чувствительный урон отношениям двух стран и не позволит активизировать взаимовыгодное сотрудничество.

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Они напомнили, что Бишкек предполагал ввести биометрические загранпаспорта раньше, но из-за объективных обстоятельств процесс затормозился. «При этом, из более 80 стран, в которых еще не введены биометрические паспорта, ограничения коснулись выборочно лишь нескольких государств», — указали в МИД республики.

В сообщении также отмечается, что Киргизия вносит особый вклад в борьбу с терроризмом, повышает уровень цифровизации в стране и продолжает борьбу с бюрократией и коррупцией.

Американские ограничения коснулись, помимо Киргизии, также Нигерии, Мьянмы, Эритреи, Судана и Танзании. Они не распространяются на туристические и деловые визы.

В конце января американские СМИ сообщили, что в список стран, которых коснутся ограничения, войдет и Белоруссия. Однако в итоговый документ Минск не попал. Более того, в субботу, 1 февраля, госсекретарь США Майк Помпео во время своего первого визита в Белоруссию заявил, что республика приблизилась к отмене американских санкций.

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