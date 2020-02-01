Трамп ограничил выдачу виз гражданам Киргизии и еще пяти стран

Президент США Дональд Трамп ограничил выдачу виз гражданам шести стран, в том числе Киргизии. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Под ограничения также попали Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания. В Белом доме уточнили, что эти страны не в состоянии проводить процедуры надлежащего управления идентификацией или не соответствуют основным требованиям национальной безопасности.

«Для национальной безопасности и верховенства здравого смысла крайне важно, чтобы, если иностранное государство желает получить выгоду от иммиграции и визитов в Соединенные Штаты, оно удовлетворяло базовым условиям безопасности, изложенным американскими правоохранительными и разведывательными специалистами», — говорится в заявлении.

Ограничения касаются иммигрантов, планирующих жить в США, и не будут применяться к туристам или бизнесменам.

Ранее, в январе, сообщалось о планах Трампа ограничить выдачу виз гражданам семи стран, в том числе Белоруссии. В Минске отказались комментировать эту новость, сославшись на то, что белорусский МИД не получал официального уведомления от американской стороны.

В сентябре 2017 года США в качестве расширения мер национальной безопасности запретили въезд к себе гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы, КНДР и Чада. Столь радикальный шаг был вызван невозможностью безопасного отбора иммигрантов. Предполагается, что запрет на въезд поможет помешать потенциальным террористам пробраться на территорию США.

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