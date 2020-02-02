Мужчину застрелили в центре Киева

Неизвестный застрелил мужчину в центре Киева. Об этом сообщается на сайте городской полиции.

Преступление произошло на улице Саксаганского около 18:00 по местному времени (19:00 по московскому). Подозреваемый выстрелил в мужчину несколько раз и скрылся.

Отмечается, что погибший мужчина — житель Киева 1977 года рождения.

На данный момент полиция разыскивает подозреваемого, для его задержания проводится спецоперация. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.

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