Убитым в центре Киева оказался хирург из Донецка

Мужчиной, убитым накануне в центре Киева, оказался хирург Андрей Сотник, руководитель компании DMK Ukraine. Об этом сообщает «Громадське».

В частности, на странице Сотника в Facebook указано, что он переехал в Киев из Донецка. Он изучал пластическую хирургию в Донецком национальном медицинском университете имени М. Горького и учился по направлению хирургии в аспирантуре Института неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака, который тоже находится в Донецке. Кроме того, Сотник работал врачом-хирургом в донецкой врачебно-косметологической лечебнице.

Полиция на данный момент устанавливает личность убитого. Заместитель начальника киевской полиции Герман Приступа уточнил, что погибший работал пластическим хирургом и снимал квартиру рядом с местом убийства.

Преступление произошло 2 февраля около 18:00 по местному времени (19:00 по московскому). Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. Уточнялось, что погибший — житель Киева 1977 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.

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