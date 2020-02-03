Британская киноакадемия назвала лучший фильм года

Лучшим фильмом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) стала картина режиссера Сэма Мендеса «1917». Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Фильм был выдвинут в девяти номинациях и стал лауреатом в семи из них. В частности, как лучшие были отмечены работа художника-постановщика, звук, операторская работа и визуальные эффекты.

Лучшим актером стал Хоакин Феникс за роль в фильме «Джокер», лучшей актрисой — Рене Зеллвегер за фильм «Джуди».

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