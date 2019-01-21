Лондонские критики выбрали лучший фильм года

Организаторы ежегодной премии Лондонского кружка кинокритиков объявили победителей. Список лауреатов опубликован на официальном сайте мероприятия.

Критики назвали драму «Рома» главным фильмом года. Снявший ее Альфонсо Куарон за свою работу был признан лучшим режиссером.

Картина «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса была номинирована в десяти категориях и получила четыре награды. Черная комедия с Эммой Стоун в главной роли победила в номинации «Лучший британский/ирландский фильм года», а также взяла приз за лучший сценарий. Оливию Коулман признали лучшей актрисой, а Рэйчел Вайс — лучшей актрисой второго плана.

Главным артистом года стал Итан Хоук, исполнивший роль Эрнста Толлера в фильме Пола Шредера «Дневник пастыря». Лучшим актером второго плана назвали Ричарда Гранта, сыгравшего в драме «Сможете ли вы меня простить?» режиссера Мариэль Хеллер.

По мнению критиков, главной иностранной картиной стала работа Павла Павликовского «Холодная война». В номинации, посвященной документальному кино, победил французский фильм «Лица, деревни».

6 января состоялась 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Альфонсо Куарона назвали лучшим режиссером, а его картина «Рома» выиграла в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!