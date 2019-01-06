Назван главный фильм года

Лучшим фильмом 2018 года стала картина китайского режиссера Хлои Чжао «Наездник». К такому выводу пришли члены Национального общества кинокритиков США, сообщает The Hollywood Reporter.

В фильме рассказывается о ковбое Брэди, которому пришлость оставить родео из-за травмы головы. Главный герой возвращается к прошлой жизни и пытается найти в ней смысл.

Второе место критики отдали картине мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома». Третьим стал фильм режиссера из Южной Кореи Ли Чхан-дона «Пылающий».

Ранее главный кинокритик журнала The Hollywood Reporter Тод МакКарти выбрал десять лучших фильмов 2018 года. Первое место в его рейтинге занял байопик Адама МаКкея «Власть». За ним следует работа Альфонсо Куарона «Рома». Тройку замыкает фильм «Сможете ли вы меня простить?» режиссера Мариэль Хеллер.

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