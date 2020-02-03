Солистка группы «АлоэВера» объявила о свадьбе с Ильей Яшиным

Солистка екатеринбургской поп-группы «АлоэВера» Вера Мусаелян объявила о свадьбе с главой совета депутатов муниципального округа Красносельский Москвы Ильей Яшиным. Об этом артистка заявила во время концерта, запись с мероприятия появилась в ее Twitter.

«Самое ужасное, что я выхожу замуж за Яшина. Поэтому можете ему посочувствовать», — заявила Мусаелян.

Яшин в своем Twitter поделился совместной фотографией с будущей супругой. «Скоро эта девушка станет моей женой. Она невероятная», — написал он.

«АлоэВера» появилась в 2011 году. В дискографии группы четыре студийных альбома. Последняя пластинка, «Алимоно», вышла в 2018-м.

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