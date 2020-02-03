Найден теленок с пятой ногой на спине

Фермерша Мелисса Калверсон (Melissa Culverson) поделилась снимком теленка с пятой ногой на спине. Фотография опубликована в группе One Day Closer to Rain в Facebook.

Калверсон рассказала, что теленок родился около месяца назад. По ее словам, помимо лишней ноги у новорожденного обнаружили небольшой нарост на голове. В комментариях отметили, что у животного полимелия — генетическое нарушение, которое приводит к развитию дополнительных конечностей, как правило, нефункциональных.

«Мы надеемся, что необычный теленок принесет нам удачу», — подчеркнула Калверсон. «Как интересно! — восхитились пользователи сети. — Хорошо, что лишняя нога не сказалась на его здоровье. Чего только не происходит в мире!». «Я видел нечто подобное несколько лет назад. Только животное было уже взрослым. Окружающие останавливались, чтобы взглянуть на него», — отметил комментатор.

В сентябре прошлого года сообщалось, что житель американского штата Луизиана Мэтт Александер (Matt Alexander) и его невеста Мэгин Дэвис (Maghin Davis) выкупили на аукционе пятиногого теленка по кличке Элси и приютили его на своей ферме. Тем самым фермеры спасли животному жизнь.

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