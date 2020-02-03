Российских мошенников поставят на учет

В России может появиться специализированный ресурс для сбора данных о кибермошенничестве в финансовой сфере, пишет «Коммерсант». С предложением поставить российских мошенников на учет выступила Генпрокуратура.
Новый ресурс предлагается встроить в Единый портал госуслуг. Согласно задумке авторов, это позволит не только регистрировать новые случаи мошенничества, но также оказывать первую помощь пострадавшим в онлайн-режиме и проводить профилактику дальнейших случаев.
Новая структура должна будет взаимодействовать с правоохранительными органами. Фишинговые и мошеннические сайты будут попадать в черный список, доступный всем посетителям.
Отмечается, что в настоящее время в России не существует специализированного сервиса, который позволял бы решать проблемы обманутых мошенниками граждан в режиме онлайн. Заявления о преступлении приходится подавать в отделения полиции.