Российских мошенников поставят на учет

В России может появиться специализированный ресурс для сбора данных о кибермошенничестве в финансовой сфере, пишет «Коммерсант». С предложением поставить российских мошенников на учет выступила Генпрокуратура.

Новый ресурс предлагается встроить в Единый портал госуслуг. Согласно задумке авторов, это позволит не только регистрировать новые случаи мошенничества, но также оказывать первую помощь пострадавшим в онлайн-режиме и проводить профилактику дальнейших случаев.

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Новая структура должна будет взаимодействовать с правоохранительными органами. Фишинговые и мошеннические сайты будут попадать в черный список, доступный всем посетителям.

Отмечается, что в настоящее время в России не существует специализированного сервиса, который позволял бы решать проблемы обманутых мошенниками граждан в режиме онлайн. Заявления о преступлении приходится подавать в отделения полиции.

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