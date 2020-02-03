Джиджи Хадид снялась топлес для журнала Vogue

Американская супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид сфотографировалась топлес для британского журнала Vogue. Ее снимки появились в фан-аккаунтах в Twitter.

На одном из кадров 24-летняя модель позирует в мешковатых голубых джинсах с разрезами и прикрывает обнаженную грудь руками. На других — демонстрирует рубашки и пиджаки пастельных оттенков, дизайнерские брюки и шорты для вечеринок, а также красные босоножки, сочетая их с белыми носками.

— Gigi Hadid Daily (@gigihadidaily) 31 января 2020, 20:41

Автором фотосессии стала фотохудожница Зои Гертнер (Zoe Ghertner). Ее работы появятся в мартовском номере журнала Vogue UK.

Ранее в январе Джиджи Хадид снялась в откровенном образе для российского модного журнала Vogue. На некоторых фото она запечатлена боком к камере, приспустив белые прозрачные штаны. Кроме них на модели был черный кожаный бюстгальтер и трусы с высокой талией в тон.

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