Нефти предсказали резкое падение

Американский инвестбанк Citigroup предсказал резкое падение стоимости нефти в первом квартале текущего года. Прогноз аналитиков организации снизился на 22 процента, сообщает Bloomberg.

Ранее стоимость Brent ожидалась на уровне 69 долларов за баррель в первом квартале, 68 долларов во втором квартале и 63 доллара в третьем квартале. Теперь оценки снижены до 54, 50 и 53 долларов соответственно. Также в банке не исключают, что цена на нефть может рухнуть и до 47 долларов, что станет самым низким показателем за два с половиной года.

Как говорится в материале, снижение прогноза связано с представлением о более сильном влиянии эпидемии коронавируса в Китае, чем предполагалось ранее.

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Впрочем, в Citi ожидают, что к четвертому кварталу влияние эпидемии сократится — на этот период прогноз по стоимости Brent снижен с 58 до 57 долларов за баррель.

За январь стоимость нефти обвалилась более чем на 15 процентов — с 66 долларов за баррель Brent до 55 долларов. Это самое резкое падение с 1991 года, когда котировки нефти падали на 26,6 процента.

Между тем спрос на нефть в Китае, крупнейшем импортере в мире, сократился на 3 миллиона баррелей в день, или на 20 процентов от обычного уровня потребления. В среднем страна потребляет столько же нефти, сколько Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Япония и Южная Корея вместе взятые.

В январе стало известно, что страны ОПЕК могут провести экстренное заседание, чтобы обсудить влияние коронавируса в Китае на рынок и не допустить дальнейшего удешевления нефти.

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