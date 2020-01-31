Нефть рекордно подешевела

Нефть марки Brent рекордно подешевела: стоимость фьючерса на бирже ICE в Лондоне опустилась до 55,93 доллара за баррель. Это следует из данных торгов.

Таким образом, нефть подешевела на 2,45 процента. В последний раз цена находилась ниже 56 долларов за баррель 7 августа 2019 года.

Ранее в январе сообщалось о возможном проведении странами ОПЕК экстренного заседания, чтобы обсудить влияние эпидемии коронавируса в Китае на нефтяной рынок. Они испугались, что нефть продолжит падение после того, как потеряла в стоимости 10 процентов.

В конце января стоимость нефти снижалась в течение нескольких торговых сессий подряд. Аналитики отмечали, что причиной служит распространение нового коронавируса в Китае — из-за него снижается спрос на авиатопливо. Кроме того, участники рынка руководствуются ожиданиями снижения спроса в будущем.

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