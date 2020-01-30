США приготовились к повышению цен на нефть в три раза

В 2050 году цены на нефть могут вырасти в три раза по сравнению с нынешним уровнем. Об этом говорится в ежегодном прогнозе Управления энергетической информации Министерства энергетики США.

Приготовиться к повышению стоимости до 183 доллара за баррель марки Brent придется в случае, если отрасль столкнется с существенным ростом издержек.

В то же время если издержки окажутся низкими, то цены на нефть могут опуститься до 46 долларов. Базовый сценарий предполагает, что цены вырастут до 105 долларов за баррель, а никаких значительных изменений в законодательстве не произойдет. Все расчеты приводятся по курсу доллара 2019 года.

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Стоимость Brent на 30 января опустилась до 58,3 доллара. Это происходит на фоне эпидемии нового коронавируса в Китае. Эксперты не исключают падения ниже 55 долларов за баррель.

На это повлияет снижение спроса в Китае, а также ограничение для туристов. Впрочем, если ситуация с заболеванием стабилизируется, то возможно быстрое возвращение на уровень 60-65 долларов.

Ранее глава ВР Роберт Дадли предсказал, что спрос на сырье начнет постепенно сокращаться, а нефть уступит место газу и другим источникам энергии. Поэтому, считает он, возвращение к ценам в 100 долларов за баррель и выше в перспективе маловероятно.

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