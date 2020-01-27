Миру предрекли конец эпохи дорогой нефти: такое заявление прозвучало во время Всемирного экономического форума в Давосе. По мнению главы ВР Роберта Дадли, спрос на сырье начнет постепенно сокращаться, а нефть уступит место газу и другим источникам энергии. Об этом сообщает ТАСС.

Дадли считает маловероятным повторение циклов, когда цены за баррель нефти достигали 100 долларов. «Безусловно, нефть еще много десятилетий будет использоваться в нефтехимии. Но в производстве электроэнергии будет происходить постепенное замещение нефти газом и другими источниками энергии», — заключил он и добавил, что использование топлива будет постепенно сокращаться. Дадли считает, что сокращение спроса на сырье будет заметно уже в текущем столетии.

Материалы по теме Голубой бум Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия

В понедельник, 27 января, баррель нефти сорта Brent подешевел рекордно за последние несколько месяцев. Стоимость мартовского фьючерсного контракта на баррель Brent равнялась 59,3 доллара, потеряв 2,2 процента. Аналитики отмечали, что причиной служит распространение нового коронавируса в Китае — из-за него снижается спрос на авиатопливо.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!