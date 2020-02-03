Путин дал российское гражданство бразильцу из КПРФ

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство России бразильскому нападающему мини-футбольного клуба КПРФ Паулиньо. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев назвал решение полезным для российского спорта. «Если человек хочет быть гражданином России, то он только приобретет, как и страна, тем более, что футбол является той профессией, где уже давно стерта грань в контексте национальности», — считает он.

Паулиньо выступает за КПРФ с 2015 года. В прошлом сезоне он стал серебряным призером Суперлиги — в финальной серии команда уступила «Тюмени». До этого форвард играл за подмосковные «Мытищи», а также бразильские клубы «Интелли» и «Флуминенсе».

На данный момент в составе сборной России выступают три бразильца, получивших российское гражданство, — Эдер Лима, Ромуло и Робиньо. 1 февраля команда обеспечила себе путевку на чемпионат мира, который пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве.

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