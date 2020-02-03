Потасовка пилотов пассажирского самолета сорвала рейс и расстроила россиян

Ссора пилотов пассажирского лайнера, летевшего из Парижа в Москву, сорвала рейс и расстроила россиян. О случившемся рассказал очевидец Кирилл Фон Хоффман. Его слова приводит «Пятый канал».

Согласно информации источника, инцидент произошел на борту авиакомпании Air France, выполнявшем рейс AF1744. Как сообщил Хоффман, перед вылетом из аэропорта Шарль-де-Голль пассажиры услышали скандалы в кабине пилотов, после чего воздушное судно вернулось к посадочному терминалу.

«По громкой связи на русском, французском и английском языках объявили, что в кабине пилота произошла потасовка и взлет продолжится только после того, как экипаж будет заменен», — уточнил турист.

Как только пилотов заменили, самолет вылетел в Шереметьево, однако спустя полтора часа вернулся в Шарль-де-Голль. «В салоне было очень холодно, иллюминаторы были все замерзшие, было невыносимо сидеть, тяжело дышать», — вспоминает Хоффман полет.

Его слова в интервью РЕН ТВ подтвердила и другая россиянка Альфия Нестеренко, летевшая в этом же самолете. «Летели очень беспокойно, как будто автобус несся по сельским дорогам — нет облаков, но есть постоянно турбулентность. О чем говорит? О том, что крылья набились льдом, и они не могут справиться с управлением самолета», — уточнила она, добавив, что рейс был задержан на 12 часов.

В результате путешественники смогли добраться до Москвы после того, как их пересадили в другой лайнер. Однако, по их словам, из-за случившегося многие пассажиры не успели на пересадку и потеряли билеты.

В октябре 2019 года пилот и стюардесса авиакомпании Republican Airways подрались на борту самолета и попали на видео. На опубликованной записи видно, как мужчина подходит к женщине и плюет в нее. Та в ответ хватает его за шею и трижды наносит удар по лицу открытой ладонью. После чего оппонент сам начинает бить ее кулаком по ребрам.

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