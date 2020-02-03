13-летняя россиянка прилегла во время дня рождения и умерла

Российская школьница отмечала свое 13-летие с семьей в подмосковном Подольске, когда ей неожиданно стало плохо. Она прилегла на кровать и умерла, сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, девочка проживала с матерью и отцом в Балашихе. Днем в субботу, 1 февраля, они втроем приехали к бабушке. Вечером во время празднования дня рождения именинница пожаловалась родителям на самочувствие, легла на постель и перестала подавать признаки жизни. Взрослые безуспешно пытались привести ее в чувства. К моменту приезда врачей и полицейских девочка была мертва.

Источник «КП» в местных правоохранительных органах отметил, что признаков насильственной смерти не обнаружено. Для определения причины гибели будет проведена экспертиза.

В тот же день, 1 февраля, в подмосковном поселке Селятино умер семиклассник. Он пошел в супермаркет, внезапно упал и ударился головой. Позже он скончался в больнице, не приходя в сознание.

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