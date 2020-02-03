Российские миллиардеры за месяц резко обеднели

В январе 2020 года состояние российских миллиардеров резко сократилось. За месяц они обеднели на 7,77 миллиарда долларов, что значительно больше, чем средний рост их состояния в прошлом году. Об этом свидетельствует рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Данный рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира, среди которых 23 россиянина. Индекс оценивает стоимость компаний, долями в которых владеют предприниматели.

Из российских миллиардеров январь стал успешным для владельца «Норникеля» Владимира Потанина (плюс 1,44 миллиарда долларов), который с 29,5 миллиарда остался богатейшим россиянином. Также на 600 миллионов, до 22,9 миллиарда, выросло состояние совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова.

Материалы по теме В пользу бедных Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить

Третьим с 22,1 миллиарда идет совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, но он потерял 2,46 миллиарда долларов. Идущий четвертым основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин также обеднел на 867 миллионов. Теперь у него 20,5 миллиарда.

В декабре сообщалось, что в 2019 году российские миллиардеры стали богаче на 52,9 миллиарда долларов, что является рекордом за последние четыре года. В среднем за месяц их состояние увеличивалось на 4,4 миллиарда, хотя в ноябре и декабре они богатели значительно быстрее.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!