Российский футболист устыдился своего «пуза» и решил возродить карьеру

Российский нападающий армянского клуба «Арарат» Дмитрий Рыжов, выигрывавший в составе сборной России юношеский чемпионат Европы 2006 года, рассказал, что стыдится своего пуза и решил возродить карьеру. Слова спортсмена приводит Sports.ru.

30-летний Рыжов рассказал, что осенью 2018 года он, выступая в любительской лиге Тольятти, весил 114 килограммов. При этом футболист всю жизнь имел проблемы с весом: так, уже к 15 годам его масса достигла 84 килограммов. «Мне кажется, просто смотрю на еду — и уже толстею», — поделился Рыжов.

Кроме того, футболист вспомнил, что еще в юности любил «погулять». «Мог, например, всю ночь тусить и вообще не спать, а утром прийти на тренировку», — рассказал спортсмен. Рыжов мог позволить себе вовсе не явиться на занятие после бессонной ночи. В итоге карьера футболиста пошла под откос: его выгнали из московского ЦСКА, затем он поиграл за ряд других клубов и в итоге оказался в любительской лиге.

По словам Рыжова, сейчас он хочет доказать себе, что еще может играть на высоком уровне. Футболист активно сбрасывает массу, он поставил себе цель закрепиться в весе до 90 килограммов. «Я больше толстым не хочу играть. Не хочу выходить на поле с пузом. Это же просто стыдоба», — заявил Дмитрий.

Рыжов подписал контракт с «Араратом» летом 2019 года. Армянский клуб в настоящий момент тренирует российский специалист Игорь Колыванов, который возглавлял юношескую сборную России на Евро-2006.

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