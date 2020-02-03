Россиянин на сноуборде упал на пень и пробил легкое

В Краснодарском крае турист упал во время катания на сноуборде и получил травму. Об этом сообщается на сайте аварийно-спасательной службы «Кубань-Спас».

Инцидент произошел днем в субботу, 1 февраля, на северном склоне хребта Аибга. 33-летний житель Москвы в компании с другом выехал за пределы оборудованных горнолыжных трасс, потерял равновесие и упал грудью на пень, после чего не смог передвигаться самостоятельно.

Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшему первую помощь, уложили его на носилки и доставили в одну из местных больниц. Врачи госпитализировали россиянина и установили, что его легкое пробито ребром.

10 декабря прошлого года сообщалось, что на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области во время катания на сноуборде погиб турист. Житель Новокузнецка в ходе съезда по склону упал и провалился головой в глубокий снег. Позднее его тело спустили с горы спасатели.

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