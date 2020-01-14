На российском горном курорте лыжник покалечил сноубордиста ради «крутого видео»

На российском горнолыжном курорте в Краснодарском крае лыжник сбил и покалечил сноубордиста ради того, чтобы выхватить у него из рук экшн-камеру. Произошедшее попало на видео, запись опубликовал Telegram-канал «Типичный Краснодар».

На кадрах ролика видно, как мужчина на сноуборде падает на землю после того, как лыжник на скорости отбирает у него гаджет. «Это стеб», — комментирует он, возвращает камеру и добавляет, что «видео будет крутое», и он сам так часто делает.

Инцидент произошел днем в понедельник, 13 января, на трассе «Лабиринт» Розы Хутор. В результате произошедшего сноубордист получил перелом ключицы со смещением, ему требуется операция. По информации канала, виновником случившегося оказался профессиональный фрирайдер. Известно, что в настоящее время он ведет переговоры с пострадавшими и уже признал свою вину.

12 января сообщалось, что на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области турист из Новосибирской области упал и наткнулся на собственную лыжу. От полученных травм он скончался. Несчастный случай произошел, когда молодой человек ехал по трассе на большой скорости.

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