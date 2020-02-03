В Подмосковье стартовал набор «земских учителей»

В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель». Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 3 февраля.

По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, претенденты должны иметь дипломы о среднем или высшем образовании и быть не старше 55 лет.

Всего в этом году для работы в сельской местности планируется привлечь 37 специалистов, уточнила она.

«Таким образом компенсируем нехватку специалистов на данных территориях, что поднимет образование на качественно новый уровень. Все учителя получат единовременные компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей», — сказала министр.

Несколько лет в регионе реализуется программа «Земский доктор» для привлечения медицинских работников. По словам губернатора Андрея Воробьева, эта мера соцподдержки пользуется популярностью. Он неоднократно заявлял, что жители региона должны получать качественную медицинскую помощь вне зависимости от места проживания.

