Власти Подмосковья подвели промежуточные итоги программы «Земский доктор»

Почти 150 врачей стали участниками программы «Земский доктор» в Подмосковье с начала года, рассказала и. о. министра здравоохранения региона Екатерина Огнева. Ее цитирует РИАМО в пятницу, 15 ноября.

«Программа "Земский доктор" направлена на поддержку тех медицинских работников, которые приходят работать в сельскую местность», — рассказала Огнева.

Она напомнила, что единовременно врачам выплачивают один миллион рублей, а фельдшерам — 500 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что программа пользуется спросом среди медицинских специалистов. Он также напомнил, что в регионе действует большое количество форм социальной поддержки работников системы здравоохранения. Так, для специалистов первичного звена предусмотрена губернаторская доплата в размере до 32 тысяч рублей.

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