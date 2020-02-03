Назван лучший независимый фильм года. Список победителей кинофестиваля «Сандэнс» был опубликован на портале Deadline.

Главный приз взяла драма Ли Айзека Чуна «Минари», рассказывающая о корейской семье, которая переезжает в Арканзас, чтобы купить там ферму. Лента также победила в номинации «Приз зрительских симпатий».

Приз за режиссуру в категории «Американское игровое кино» получила Рада Бланк, снявшая комедию «40-летняя версия». Специальный приз жюри за актерский состав достался работе Энджела Мануэля Сото «Короли Шарм-Сити».

Фестиваль «Сандэнс», организатором которого является одноименный институт, проводится с 1985 года в Юте, США. В 2019-м главный приз достался ленте «Помилование» режиссера Чинонье Чукву.

Ранее стали известны победители премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). «1917» Сэма Мендеса назвали лучшим фильмом. Он был выдвинут в девяти номинациях и стал лауреатом в семи из них. В частности, как лучшие были отмечены работа художника-постановщика, звук, операторская работа и визуальные эффекты.

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