Объявлен лучший независимый фильм года

В Юте назвали победителей фестиваля независимого кино «Сандэнс». Список был опубликован на сайте организаторов.

Картина «Помилование» (Clemency) режиссера Чинонье Чукву получила Гран-при конкурса. Она повествует о надзирательнице в тюрьме строгого режима, пытающейся спасти свой брак. «Лучшим документальным фильмом» стала работа Нанфу Ванг и Чжан Цзялин «Нация одного ребенка» (One Child Nation) о политике насильственного ограничения размера семьи в Китае.

Как отмечает Variety, по сравнению со многими кинофестивалями, жюри «Сандэнс» выгодно отличается непредвзятостью мнения. Например, эти две ленты, получившие высшие награды, были почти не замечены критиками и зрителями.

Лучшим режиссером был назван Джо Талбот за фильм «Последний черный человек в Сан-Франциско» (The Last Black Man in San Francisco). Лучшим сценарием признали «Расшарить» (Share) режиссера Пиппа Бьянко. Приз зрительских симпатий достался Полу Даунсу Колаиццо за «Бриттани бежит марафон» (Brittany Runs A Marathon).

В Международном конкурсе Гран-при забрал «Сувенир» (The Souvenir) — британский фильм режиссера Джанны Хогг. Лучшим режиссером стала уроженка Уругвая Люсия Гарибальди, снявшая картину «Акулы» (The Sharks).

Фестиваль «Сандэнс», организатором которого является одноименный институт, проводится с 1985 году в Юте, США.

Ранее в Беверли-Хиллз прошла 71-я церемония вручения премии Гильдии кинорежиссеров. В главной номинации «Лучший режиссер полнометражного фильма» выиграл Альфонсо Куарон, снявший фильм «Рома».

