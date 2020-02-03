Школы на Дальнем Востоке эвакуировали из-за сообщений об угрозах

Школы на Дальнем Востоке эвакуировали из-за поступивших сообщений об угрозах в здании. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, эвакуированы все школы Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска. Представитель мэрии Хабаровска рассказал РИА Новости, что сообщения об угрозе распространения в зданиях нервно-паралитического газа поступили в три школы без привязки к конкретным заведениям.

13 января учебные заведения в ряде городов на Дальнем Востоке также массово эвакуировали из-за сообщений о минировании. При проверке зданий взрывных устройств обнаружено не было.

Волна ложных минирований в российских городах началась в конце 2019 года. Она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Во всех случаях взрывные устройства обнаружены не были.

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