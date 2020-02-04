США начали размещать «сдерживающее Россию» оружие на подлодках

США приступили к размещению новых боеголовок малой мощности W76-2 на подлодках, сказано в заявлении на сайте Пентагона.

Заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд пояснил, что такое решение усилит возможности страны в сфере ядерного сдерживания, а также предоставит США быстрое и более жизнеспособное стратегическое оружие малой мощности.

Размещение новых боеголовок послужит ответом для американских противников, в том числе России, считающих, что применение маломощного ядерного оружия может дать им преимущество перед США и их партнерами, добавил Руд. Также размещение нового оружия продемонстрирует, что американские силы могут быстро и решительно реагировать на любые угрозы.

В интервью с агентством Associated Press Руд уточнил, что появление новых боеголовок на подводных лодках, где уже установлены баллистические ракеты Trident II, снизит риск ядерной войны. Он добавил, что США намерены придерживаться политики ядерного оружия лишь в «чрезвычайных случаях». Замглавы Пентагона также указал, что боеголовки помогут уменьшить «риск развязывания ядерного конфликта» Россией.

Однако, сославшись на повышенную секретность, Руд не предоставил подробной информации о развертывании W76-2.

Опрошенные агентством эксперты считают, что мощность каждый боеголовки составляет пять килотонн — примерно в два раза меньше, чем мощность ядерной бомбы Little Boy («Малыш»), которую американские войска сбросили на японский город Хиросима 6 августа 1945 года.

В январе 2019 года США сообщили о начале производства нового ядерного оружия малой мощности. Как позже пояснил помощник заместителя главы Пентагона Дэвид Трахтенберг, новые боеголовки нужны США для сдерживания России.

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