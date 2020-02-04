«ЕР» изучит необходимость норм об ответственности власти за неуважение граждан

«Единая Россия» намерена изучить законодательство на предмет необходимости установления ответственности власти за неуважение к гражданам. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, передает РИА Новости.

Депутат напомнил о нескольких резонансных случаях неподобающего поведения представителей власти. В частности, Хинштейн вспомнил о недавнем увольнении спикера Керченского горсовета Маи Хужиной после скандала с поздравлением блокадников батонами хлеба. Также в конце января президент России Владимир Путин отправил в отставку главe Чувашии Михаила Игнатьева, вынудившего сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Игнатьев также был исключен из партии «Единая Россия».

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По словам Хинштейна, «Единая Россия» намерена и впредь занимать самую жесткую и принципиальную позицию по отношению к тем госслужащим, которые «возомнили себя выше людей и оторвались от земли».

«Очевидно, что наряду с такой точечной работой необходим, возможно, и системный, в том числе законодательный подход», — отметил депутат.

«Нам необходимо детально разобраться, в чем причина этого — или не хватает существующих правовых механизмов или недорабатывают правоохранители. Самым внимательным образом "Единая Россия" намерена проанализировать и изучить сложившуюся практику, чтобы понять, нужны ли новые законодательные инициативы об ответственности для представителей власти за неуважительное отношение к гражданам. Соответствующие предложения "Единой Россией" уже подготовлены, но мы внесем их, лишь убедившись, что без этого не обойтись, тем более есть поручение президента по итогам заседания Совета по правам человека рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления», — сказал Хинштейн.

Также парламентарий подчеркнул, что общество оправданно предъявляет повышенные требования к власти и ее представителям. «Граждане хотят видеть в чиновниках и депутатах не зарвавшихся новых дворян, а своих помощников, тех, кто служит людям, а не упивается собственным величием. "Единая Россия" как партия, как крупнейшая фракция в Государственной Думе и впредь будет безжалостно избавляться от такого балласта, мы и далее будем добиваться очищения власти от сомнительных, негодных людей», — подчеркнул Хинштейн.

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