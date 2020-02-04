Умер правивший Кенией 24 года бывший президент

Умер бывший президент Кении Даниэль Торойтич арап Мои, правивший страной 24 года. Об этом сообщает его пресс-секретарь Ли Нжиру, передает местный телеканал Citizen TV.

Эту информацию подтвердил и нынешний президент Кении Ухуру Кениата. «Мои находился в больнице Найроби с октября 2019 года и не покидал учреждение до своей кончины», — заявил Нжиру. По словам пресс-секретаря, состояние экс-президента в последние три года ухудшалось.

Мои было 96 лет. Он был вторым президентом Кении и правил дольше других лидеров, однако в 2002-м решил уйти из политики. Его преемником стал Мваи Кибаки. Сразу после отставки Мои стал поддерживать кандидата Ухуру Кениата и попытался передать ему власть еще в 2002 году. Однако тот победил на выборах лишь спустя 11 лет.

Телеканал напоминает, что в январе 2017 года Мои перенес операцию на колене. Это произошло из-за осложнений травмы, которую он получил в ДТП в 2006-м.

Мои стал президентом Кении в 1978-м после смерти своего предшественника и первого президента страны Джомо Кениаты.

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