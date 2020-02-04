В России достроили электростанцию спустя 42 года

Компания «РусГидро» 4 февраля ввела в эксплуатацию основную гидроэлектростанцию (ГЭС) из каскада Зарамагских ГЭС в Республике Северная Осетия — Алания, которую начали строить еще во времена СССР. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Строительство каскада Зарамагских ГЭС началось в 1978 году, но из-за нехватки финансирования и трудностей с организацией оно было заморожено и растянулось на 42 года. Работы возобновили в 2006 году, когда проект передали «РусГидро».

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В 2009 году была достроена первая ступень каскада — головная ГЭС мощностью в 15 мегаватт для подачи очищенной от песка воды на ГЭС-1. В 2015-м для ГЭС-1 возвели самый длинный гидротехнический тоннель в России — его длина составила 14,3 километра. Сооружения каскада способны выдержать землетрясение до девяти баллов включительно.

«Ввод в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1 вывел электроэнергетику Северной Осетии на качественно новый уровень развития: общая мощность электростанций в республике выросла в четыре раза, уровень энергообеспеченности увеличился с 20 до 70 процентов», — приводит издание слова гендиректора «РусГидро» Николая Шульгинова. Мощность Зарамагской ГЭС-1 составит 346 мегаватт, среднегодовая выработка электроэнергии — 842 миллионов киловатт-часов. Она стала третьей по мощности гидроэлектростанцией на Северном Кавказе после Чиркейской и Ирганайской ГЭС в Дагестане, пишут «Ведомости».

Строительство электростанции обошлось компании в 35,3 миллиарда рублей. По плану ГЭС следовало ввести в декабре 2018 года, за каждый месяц просрочки, по данным издания, «РусГидро» заплатила 42,2 миллиона рублей, а за январь 2020-го должна заплатить 20 миллионов.

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