Названа самая прослушиваемая певица

Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей по версии музыкального стримингового сервиса Spotify, ее песни послушали 3,5 миллиарда раз. Об этом сообщает портал Chart Data на своей странице в Twitter.

Пользователи чаще всего включали треки из трех альбомов Гранде: «My Everything», «Dangerous Woman» и «thank u, next».

В декабре прошлого года Spotify опубликовал на своем сайте статистику самых прослушиваемых артистов десятилетия. Ариана Гранде оказалась в первой пятерке наиболее популярных музыкантов 2019 года. Список возглавил Post Malone, также в топ-пять попали Билли Айлиш, Эд Ширан и пуэрто-риканский реггетон-исполнитель Bad Bunny.

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