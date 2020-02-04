Карантинную зону для прилетающих из Китая россиян показали на видео

Карантинную зону для эвакуированных из китайского Уханя россиян, а также граждан стран ЕАЭС и Украины, созданную в Тюменской области, показали на видео. Ролик во вторник, 4 февраля, опубликовал портал 72.ru.

Она располагается в реабилитационном центре «Градостроитель» под Тюменью. На его воротах можно прочесть надпись следующего содержания: «Добро пожаловать! Жизнь прекрасна!»

Предполагается, что все эвакуированные пробудут в центре как минимум две недели — пока не завершится инкубационный период.

Ранее 4 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у эвакуированных из Уханя граждан России, государств ЕАЭС и Украины нет признаков коронавируса.

Также в Ухань вылетел первый самолет воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян. В самолете находятся военные медики и вирусологи Минобороны, с собой у них средства диагностики, индивидуальной защиты и необходимые медицинские препараты.

По данным на 4 февраля, число погибших из-за коронавируса в провинции Хубэй достигло 414, число заразившихся — 13 522 человека. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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