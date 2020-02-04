Мошенник украл Instagram российской актрисы и начал продавать телефоны

Актриса Екатерина Волкова пожаловалась на мошенника, который украл ее Instagram-аккаунт. Подробности произошедшего она раскрыла в нескольких постах в Facebook.

Волкова рассказала, что аккаунт @volkovawolka был взломан 29 ноября 2019 года и с тех пор находится в руках мошенника. Она неоднократно обращалась в службу поддержки Instagram, однако это не принесло никакого результата. Когда актриса попыталась завести новый аккаунт, его трижды заблокировали из-за жалобы человека, взломавшего ее основную страницу.

Артистка отметила, что не имеет никакого отношения к деятельности, которую мошенник развернул от ее имени. Например, со взломанной страницы собирали средства якобы в фонд Андрея Павленко — недавно скончавшегося хирурга-онколога. Также мошенник от имени Волковой продавал мобильные телефоны и предлагал подписчикам гадание по WhatsApp.

Волкова добавила, что обращалась в прокуратуру, однако ее жалобы остались без внимания. «Очень прошу вас, не переводите деньги и не ведитесь на действия мошенника», — заключила актриса.

В июле 2019 года исследователь в сфере кибербезопасности Лаксман Мутийя (Laxman Muthiyah) нашел в Instagram уязвимость, позволившую ему получить доступ к любому аккаунту в соцсети за десять минут.

Екатерина Волкова — актриса театра и кино. Снималась в фильмах «КГБ в смокинге», «Фарца», сериалах «Краткий курс счастливой жизни», «Закон каменных джунглей», «Лондонград».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!