Фанат долго всматривался в глаза певицы в Instagram и вычислил ее дом

Полиция японского города Токио арестовала 26-летнего Хибики Сато (Hibiki Sato) за покушение на 21-летнюю Эну Мастуоку (Ena Mastuoka), входящую в состав поп-группы Tenshi Tsukinukeni Yomi. Об этом пишет CBS News.

По данным полицейских, Сато напал на девушку, когда она входила домой, и домогался ее. Сато сбежал с места преступления, но силовикам удалось установить его личность с помощью камер наблюдения.

Преступник признался, что вычислил местожительство девушки, тщательно изучая ее снимки в Instagram. Он увеличивал фото Мастуоки и рассматривал отражение улиц в ее глазах. Затем он соотносил его с данными сервиса Google Street View и таким образом узнал, рядом с какой железнодорожной станцией она живет.

Кроме того, он обращал внимание на положение занавесок и угол падения света в видео девушки, чтобы понять, в каком именно доме находится ее квартира.

Комментируя произошедшее, представитель полиции заявил: «Люди должны понимать, что публикация фото и видео в социальной сети влечет риск раскрытия их персональных данных».

Ранее, в сентябре, стало известно о том, что закрытые профили в соцсетях можно взломать. Издание BuzzFeed продемонстрировало, как просмотреть и распространить фотографии из закрытых аккаунтов в Instagram и Facebook.

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