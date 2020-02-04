Рассекречен «Капитан Америка» от Nokia

Известный инсайдер Эван Бласс рассказал о новом бюджетном смартфоне Nokia. Фотография рассекреченного устройства и его характеристики опубликованы в Twitter.

Смартфон имеет кодовое название «Капитан Америка». Бласс уточнил, что финальное название будет Nokia 5.2, а связь с Капитаном Америка объясняется дизайном основной камеры, которая напоминает собой круглый щит героя. Судя по фотографиям, основная камера получит четыре объектива, расположенные по ее окружности, с размещенной по центру вспышкой.

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Аппарат относится к устройствам среднего ценового сегмента. Nokia 5.2 выйдет с экраном с вырезом под фронтальную камеру, дактилоскопическим сенсором на задней панели, 6 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти. Стоимость смартфона, по прогнозу инсайдера, составит 180 долларов или около 11 тысяч рублей. Продажи аппарата стартуют в марте.

В конце января в сети появилась информация о самом доступном смартфоне в линейке Nokia. Аппарат 1.2 должен получить безрамочный дисплей, операционную систему Android One и стать одним из самых дешевых устройств на рынке.

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