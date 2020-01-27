Nokia признала провал своего флагмана

Nokia откажется от применения пяти и более объективов в своих смартфонах. Об этом передает издание Android Authority со ссылкой на отраслевые источники.

Инсайдер сообщает, что следующий флагманский смартфон компании получит два или три сенсора камеры. По информации источника, Nokia фактически признала провал своего актуального флагмана Nokia 9 PureView, который получил пять объективов.

Аппарат Nokia 9 PureView обладает пятью сенсорами с поддержкой технологии Light Camera. Его производитель надеялся увеличить светочувствительность сенсоров и улучшить качество сделанных в условиях недостаточной освещенности снимков. Источник сообщает, что качество ночных фото действительно улучшилось, однако детализация снимков и скорость работы камеры пострадали.

Инсайдер полагает, что следующий флагман получит камеру стандартной компоновки, состоящей из обычного и широкоугольного сенсоров, а также теле-объектива. Дата релиза будущего устройства не сообщается.

Nokia 9 PureView был представлен 25 февраля 2019 года. Смартфон стал первым мобильным девайсом на рынке, который получил состоящую из пяти сенсоров основную камеру. Несмотря на инновационные технологии, специалисты известного рейтинга DxOMark заключили, что флагманский Nokia 9 PureView снимает на уровне обычного недорогого смартфона.

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