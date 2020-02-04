Путин поддержал идею открыть в школах кружки по предпринимательству

Президент Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец поддержал идею наставника и организатора конкурса «Мой первый бизнес» платформы «Россия — страна возможностей» Олега Голикова об открытии в российских школах кружков по предпринимательству. Об этом сообщается на сайте платформы во вторник, 4 февраля.

По словам Голикова, практика тематических кружков успешно реализуется в Москве, а теперь ее нужно внедрять во все школы. Российский лидер согласился, отметив, что данный шаг необходимо «учесть в общей системе».

На встрече также присутствовал министр просвещения России Сергей Кравцов, который заверил, что идею обсудят и обдумают ее реализацию.

В январе Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что больше 3,5 миллиона человек стали участникам конкурсов и олимпиад проекта «Россия — страна возможностей». По словам президента, проект был запущен для того, чтобы талантливые и достойные люди играли лидерскую роль в национальном развитии.

Платформа «Россия — страна возможностей» создана указом российского лидера в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Она объединила несколько проектов, таких как конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки».

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